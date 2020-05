Após fim de seu casamento com Luísa Sonza, Whindersson Nunes começa a seguir ex de Gui Araújo e Neymar Jr.

07/05/2020 | 11:11



Recentemente, Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento após dois anos. Agora, ambos começam a seguir em frente! E parece que o humorista já deu um passo a mais em sua vida como solteiro e passou a usar as redes sociais como ferramentas de conquista... segundo informações do Extra, o humorista começou a seguir Catherine Bascoy!

A influenciadora digital é ex-namorada de Gui Araújo - o atual affair de Anitta - e já teve um breve relacionamento com Neymar Jr., que é amigo de Whindersson! Mundo pequeno, não é mesmo?

Hoje com 19 anos de idade, Catherine, que é de São Paulo, participou de De Férias Com o Ex: Celebs, em 2019. Ela já fez algumas apresentações como DJ e gravou alguns vídeos de viagem para o seu canal de YouTube.

Até janeiro desse ano, ela e Gui Araújo mantinham uma relação de idas e vindas e até mesmo chegaram a passar o Ano Novo juntos em Fernando de Noronha, em uma viagem que também contou com Manu Gavassi.

Vale lembrar que Whindersson e Luísa Sonza começaram a namorar graças à internet. Ambos se aproximaram online, passaram a conversar e, eventualmente, iniciaram um relacionamento.