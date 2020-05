Fátima Bernardes fala sobre quarentena ao lado de Túlio Gadêlha

07/05/2020 | 11:11



A quarentena está afetando muitos casais, seja de forma negativa ou positiva. Para Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha, definitivamente é a última opção. Durante uma entrevista remota ao programa Saia Justa, da GNT, a apresentadora falou sobre com está sendo sua quarentena ao lado do namorado, com o qual está junto há dois anos e meio, e garantiu que o isolamento juntos parece até mesmo uma lua de mel.

Na conversa, Fátima revela que, apesar de já ter passado pouco mais que 20 dias com Túlio anteriormente durante uma viagem, esta é uma situação totalmente nova já que é preciso dividir as tarefas domésticas e experimentar, realmente, uma vida juntos:

- Estamos podendo ver como o outro é no dia a dia pela primeira vez; como dorme, como acorda, se tem insônia ou se não tem, ou se lida bem com o estresse diário. É uma vida compartilhada que está sendo muito bom para nós dois e para a nossa relação. Está sendo ótimo, pois estamos tendo uma vida que ainda não tínhamos experimentado.

A apresentadora conta ainda que tem uma sincronia muito boa com o namorado, e que a quarentena está servindo para reafirmar que os dois foram feitos um para o outro:

- Eu e o Túlio temos uma sintonia muito boa e conseguimos negociar com facilidade aquilo que a gente deseja. Cada um tem a sua autonomia, mesmo sabendo que temos que compartilhar coisas e espaços. Nós temos uma enorme capacidade de ouvir um ao outro e harmonizamos nisso. É uma vida compartilhada que está sendo muito bom para nós dois e para a nossa relação.

Mesmo com a vida juntos durando 24 horas por dia, o casal ainda não teve nenhum caso de estresse ou conflito. Fátima chegou a brincar, entre risos:

- Eu realmente acredito que estamos tendo uma lua de mel de recém-casados, pois não tivemos nenhum momento de surto ainda.