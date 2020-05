Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie quer começar a chamar Jennifer Aniston de mamãe

07/05/2020 | 11:10



Anos após o fim do casamento de Jennifer Aniston e Brad Pitt, os fãs ainda torcem pela volta do casal. Mas parece que não há chances de um relacionamento amoroso, mas sim, uma duradoura amizade! E isso tem também incluído os filhos do ator com Angelina Jolie, que sentem um carinho bem grande pela eterna Rachel de Friends.

Segundo informações da revista australiana New Idea, dadas pelo jornal The Mirror, Shiloh, de 13 anos de idade, começou a chamar Jen de mamãe após se aproximar dela antes de começar o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que, tempos atrás, foi noticiado que Angelina não queria seus filhos, Maddox, Pax, Shiloh, Vivienne, Knox e Zahara, em contato com Aniston de jeito nenhum. Essa ordem, porém, foi ignorada por Shiloh, que tem tido mais contato com a atriz. Tanto que a garota teria pedido ao pai para poder chamar a atriz de mamãe. Uma fonte contou o seguinte:

- [Eles têm] passado

muito tempo com Jen nas últimas semanas e eles realmente desenvolveram um vínculo muito especial agora.

Enquanto isso, Brad parece estar feliz com a aproximação das duas e uma fonte disse que elas estão sempre rindo e sorrindo:

- Elas passaram tanto tempo juntos e se uniram, o que pareceu um próximo passo natural para Shiloh.

Eita!