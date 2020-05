Hotéis e restaurantes de Petrópolis lançam campanha “compre um e ganhe outro”

Redação

Do Rota de Férias



07/05/2020 | 10:18



Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, costuma atrair muitos cariocas, paulistas e mineiros em busca de atrações ligadas ao patrimônio histórico do país. Afinal, a trajetória da cidade está intimamente ligada aos tempos do Brasil Império. De quebra, o município concentra bons restaurantes e belas áreas naturais.

Para reascender o turismo local após a pandemia do covid-19, a região lançou a campanha Petrópolis em Dobro, que reúne diversos empreendimentos, como hotéis e restaurantes. A ideia é oferecer aos viajantes promoções do tipo “compre um e ganhe outro”.

Petrópolis em Dobro

A ação criada pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau funciona assim: quem adquirir uma diária de hotel, ganha outra da mesma categoria. Na gastronomia, a compra de um prato, por exemplo, dá direito a outro de mesmo valor.

A promoção vale para compras realizadas até 12 de maio. O processo pode ser realizado diretamente nos sites dos empreendimentos participantes, que emitirão um voucher e garantirão a prestação de serviço com prazo máximo de uso até 30 de dezembro de 2020 (de acordo com a disponibilidade de reservas).

Para conferir os estabelecimentos de Petrópolis que aderiram à promoção, clique aqui.

Vídeo: Petrópolis Convention & Visitors Bureau

Confira aqui um vídeo a respeito do trabalho realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, com lindas imagens aéreas da cidade.