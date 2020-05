Após ser acusado de assédio sexual, Kevin Spacey compara decadência de sua carreira com a pandemia do coronavírus

07/05/2020 | 10:10



Kevin Spacey surgiu em um novo vídeo, gravado no dia 4 de abril, para uma conferência alemã, chamada Bits & Pretzels, que acontece por três dias durante o famoso evento Oktoberfest, que foi cancelado este ano por conta do novo coronavírus. O ator fez um registro diretamente de sua casa por cerca de dez minutos e acredita que pode se comparar com aqueles que perderam seus empregos por conta da pandemia, por causa da rápida queda de sua carreira em Hollywood após virem à tona uma série de alegações de agressão sexual contra ele:

- Meu mundo mudou completamente no outono de 2017. Meu emprego, muitos dos meus relacionamentos, minha posição no meu próprio setor desapareceram em questão de horas. Nesse caso, sinto que posso me relacionar com o que é ter o seu mundo parado de repente. E embora possamos nos encontrar em situações semelhantes, embora por razões e circunstâncias muito diferentes, ainda sinto que algumas das lutas emocionais são praticamente as mesmas.

O ator de 60 anos de idade ainda continua:

- E, por isso, tenho empatia por saber de repente que você não pode voltar ao trabalho ou que poderá perder o emprego, e é uma situação sobre a qual você não tem absolutamente nenhum controle.

Depois, o ex-protagonista de House of Cards ainda diz:

- Eu estava tão ocupado me definindo pelo que fiz ou pelo que estava tentando fazer, que quando tudo parou, eu não tinha ideia do que fazer a seguir, porque tudo que eu sabia era atuar. Quando minha carreira chegou a um fim estridente, quando me deparei com a incerteza de que nunca mais poderia ser contratado como ator, fiz uma pergunta que nunca havia me perguntado antes, que é: se não posso atuar, quem sou eu?

Lembrando que em 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de fazer avanços sexuais inadequados em relação a ele em 1986, quando Rapp tinha 14 anos de idade e Spacey 26 anos. Assim que Rapp contou sua versão da história por meio de um artigo no Buzzfeed, Spacey divulgou um comunicado afirmando que não se lembrava desse incidente e ainda pedindo desculpas

pelo que teria sido um comportamento bêbado profundamente inapropriado e anunciando que ele escolhia agora viver como um homem gay.

Depois, mais de uma dúzia de homens se pronunciaram sobre alegações de má conduta sexual contra ele - que foram negadas pelo ator. Em novembro de 2017, Spacey se internou em uma clínica e, pouco tempo depois, surgiu uma nova acusação contra ele.