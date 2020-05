Dia das Mães na quarentena

Idec



07/05/2020 | 00:04



Em tempos de quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus, as comemorações ficam mais difíceis e precisam de um toque de criatividade para não deixar datas importantes passarem em branco. No domingo é comemorado o Dia das Mães e o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) reuniu algumas dicas para celebrar a data em segurança.

A tecnologia tem sido uma grande aliada neste momento que não podemos estar fisicamente juntos. Mas nada impede de organizar uma festa on-line, informando os convidados sobre o dia e horário que devem estar conectados para cantarem os parabéns ao mesmo tempo e soprar as velinhas simbolicamente.

Outra sugestão é combinar uma maratona de ligações, agendando um horário para cada pessoa telefonar em sequência.

Além de manter as conexões, ainda será uma forma criativa de dar e receber felicitações.

Você também pode pedir previamente para amigos e familiares gravarem pequenos vídeos para, depois, editá-los juntos num só arquivo e presentear na data comemorativa com essa surpresa.

Faça você mesmo

Você já ouviu falar em DIY (sigla em inglês para faça você mesmo - Do it Yourself)? A grande vantagem desse tipo de presente é que, provavelmente, será mais barato e menos burocrático do que comprar em lojas on-lines, além de ajudar o meio ambiente ao reutilizar materiais que já possui em sua casa.

Há também as opções sem custo algum e mais personalizadas, como fazer uma playlist contendo somente músicas que têm a ver com a pessoa; montar uma compilação de fotos de vocês juntos; escrever uma carta de amor, entre outras.

Presenteie por delivery

Os serviços por aplicativo podem ajudar bastante a agradar à distância as pessoas que amamos. Nessa alternativa, você pode realizar a compra no seu nome e pedir para que a entrega seja feita diretamente no outro endereço desejado.

Algumas empresas possibilitam a inclusão de um cartão personalizado no momento da entrega para tornar o momento ainda mais especial.

Algumas opções de presente por delivery são: comidinhas do seu restaurante favorito; flores ou outras plantas para o ambiente; livros; itens de autocuidado, entre outros. Você também pode aproveitar para apoiar os pequenos comerciantes do bairro que, provavelmente, farão a entrega com menor custo.

Mas, antes de fechar o pedido, é importante checar algumas informações para evitar transtornos. Pesquise o histórico da empresa e verifique se existem reclamações sobre o cumprimento da oferta e a qualidade dos produtos.

Fique atento também ao prazo de entrega para garantir que o presente chegará dentro da data esperada e não após as comemorações. Lembre-se que, geralmente, a previsão é informada considerando somente os dias úteis.

O atraso na entrega caracteriza descumprimento de oferta, de acordo com o artigo 35 do CDC (Código de Defesa do Consumidor). Se isso acontecer, você pode exigir o cumprimento imediato da entrega; outro produto equivalente; ou desistir da compra e restituir integralmente o dinheiro já pago, incluindo o frete, e também eventuais perdas e danos decorrentes da demora.

Presenteie serviços

Para além dos itens materiais, serviços podem ser ainda mais especiais na hora de presentear por sua utilidade no dia a dia. Pagar um curso on-line, por exemplo, ou a assinatura de um streaming para alguém pode ser tão empolgante quanto qualquer item acima.

Vale lembrar que é muito importante checar previamente se o fornecedor é confiável.

Para isso, observe se na barra de navegação aparece a figura de um cadeado (indicando que o site é seguro) e se há algum canal para SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para eventuais problemas. Além disso, saiba que todo serviço adquirido pela internet te garante o direito de arrependimento dentro do prazo de sete dias desde a data da compra.

Atente-se também para a validade do item selecionado (quanto tempo durará a assinatura, por exemplo) e se não será necessário o compartilhamento dos dados pessoais do beneficiário para a aquisição do serviço.