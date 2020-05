Hospital de campanha montado no Paço de Mauá atrai alta demanda e infectologista recomenda cautela

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/05/2020 | 23:20



O hospital de campanha de Mauá começou a funcionar no fim da semana passado e, desde então, vem recebendo munícipes diariamente para identificação, análise e, se necessário, internação para tratamento contra o novo coronavírus. Os números desta primeira semana de funcionamento – apesar dos pedidos do Diário – não foram divulgados pela Prefeitura, mas registros do repórter-fotográfico Celso Luiz realizados ontem à tarde mostram a sala de espera repleta de pacientes (respeitando o distanciamento físico entre eles).

Entretanto, o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emilio Ribas e responsável pelo equipamento, faz um alerta: que os munícipes tenham bom senso em buscar atendimento. “Essa estrutura, que é temporária, é para atender pessoas. Mas se tem sintomas leves não deve procurar esse tipo de assistência, porque a conduta vai ser em qualquer situação, que ela fique no isolamento domiciliar e receba medicação sintomática, que é antitérmico ou, se estiver vomitando, é hidratação mais remédio para parar o vômito”, exemplificou.

Instalado no Paço, ao lado do prédio da administração pública, e batizado de Cecco (Centro Especializado de Combate ao Coronavírus), é um equipamento de portas abertas, ou seja, não recebe apenas encaminhamentos de outros hospitais ou unidades de saúde, mas realiza todo o processo de atendimento, desde a triagem, passando por atendimentos, exame e podendo chegar até a utilização dos leitos individuais disponíveis (seis de UTI – Unidade de Terapia Intensiva) e 24 de enfermaria.

“Há expectativa de alta demanda, foi preparado para alta demanda. E pode ser ampliado. Quanto vai ser a alta demanda? Não tenho a menor ideia, porque não sei quanto é a taxa de infecção na cidade ou em nenhuma outra cidade. É preciso deste dado para tentar dar essas respostas. É angustiante, mas tão logo a gente tenha essas respostas, vamos comunicar”, disse Jamal.

O investimento no hospital de campanha é de R$ 220 mil na tenda, mais R$ 1,080 milhão no complexo técnico. O local conta com laboratório próprio, farmácia, sala de emergência e até contêiner refrigerado do lado de fora para, eventualmente, conservar corpos de vítimas fatais. Segundo a Prefeitura, o Cecco não teve registro de óbito.