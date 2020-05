Covid-19 coloca rede de saúde à prova

Dérek Bittencourt



06/05/2020 | 23:50



A rede pública de saúde do Grande ABC vem enfrentando com ímpeto o novo coronavírus. Tanto médicos quanto equipamentos municipais têm sido muito exigidos para tratar os pacientes da região que foram diagnosticados com a doença e necessitaram de internação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ou de enfermaria. E os dados mostram que as cidades sofreram com altos índices de mortes entre pessoas que necessitaram deste tipo de acomodação, como também podem comemorar os índices de recuperados.

A pedido do Diário, as prefeituras informaram os dados referentes às internações em leitos municipais de UTI e enfermaria (Diadema e Mauá, contudo, não forneceram todos os números; Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não contam com acomodações de terapia intensiva). E na equação entre os pacientes que necessitaram ser internados e os que acabaram se transformando em vítimas fatais, a região tem taxa de mortalidade de 15,65% entre pessoas que utilizaram estas estruturas do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em Santo André, 453 pacientes foram internados exclusivamente em UTIs e 78 evoluíram a óbito, o que representa 17,2% dos casos. Por outro lado, 289 receberam alta e 86 seguem hospitalizados. Em São Bernardo, 303 pessoas necessitaram de internação na enfermaria ou na terapia intensiva e 36 morreram. Já em São Caetano, 95 doentes tiveram encaminhamento para os leitos municipais, 17 não responderam ao tratamento ou não resistiram e 45 tiveram alta médica. Em Mauá, a Prefeitura não informou dados específicos, mas apontou que 15,8% dos usuários das UTIs vieram a óbito (apesar de contestar o número e crer que a demora no resultado dos exames prejudica a precisão da informação). Diadema, por sua vez, declarou apenas que 230 pacientes passaram pelas acomodações públicas.

São Bernardo conta atualmente com 174 pacientes internados na rede pública, número que provoca ocupação de 65% dos leitos da cidade (53 em UTI e 121 em enfermaria). A cidade, que na semana passada já ganhou 100 acomodações extras (19 delas de terapia intensiva) com a reinauguração do Hospital Anchieta (que já tem 30 pacientes internados), a partir do dia 14 terá mais 250 com a inauguração do Hospital de Urgência. “Temos o maior número de leitos do Grande ABC e o maior número de UTI já dedicados ao coronavírus. Isso não é nenhum princípio de concorrência. Pelo contrário. Estou louco para perder isso, quero que alguém tenha mais unidades do que a gente. Mas estamos atendendo quem precisa, dentro do SUS”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Santo André, por sua vez, recorreu a três hospitais de campanha, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, no Estádio Bruno Daniel e na quadra do ginásio poliesportivo da UFABC (Universidade Federal do ABC), ampliando em 400 leitos sua capacidade de internação. Já o Hospital São Caetano foi adaptado pela administração são-caetanense em equipamento de retaguarda, contando com 100 acomodações, mas podendo dobrar este número. Seis pacientes já utilizam a estrutura.

Em Mauá, a projeção é de aumento da capacidade dos leitos municipais. O prefeito Atila Jacomussi (PSB) anunciou que dez novas acomodações de UTI estarão disponíveis no Hospital Nardini (que já conta com dez e 34 unidades semi-intensivas), além da possibilidade de dobrar a capacidade do hospital de campanha do Paço, que atualmente conta com 30 espaços para recuperação de pacientes, mas pode chegar a 60. A cidade fechou ainda parceria com o Hospital Vital, que disponibiliza 29 leitos e busca acertar o mesmo acordo com a Santa Casa. “Mauá está preparada para enfrentar a Covid-19, com equipe técnica preparada. Temos números satisfatórios. Mas sabemos que estamos no epicentro da Covid-19 no País, que são a Grande São Paulo e a cidade de São Paulo. Então todas as precauções têm de ser tomadas”, afirmou o chefe do Executivo.