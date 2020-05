Freio necessário

Do Diário do Grande ABC



06/05/2020 | 23:59



Demorou, mas finalmente uma voz se levanta contra a verdadeira epidemia em que se transformou a divulgação de notícias falsas, as chamas fake news, em época de novo coronavírus. Por iniciativa do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que apresentou ofício ao governador João Doria (PSDB) propondo a criação de lei para multar o cidadão que compartilhar informações sabidamente mentirosas sobre o impacto da Covid-19 no Brasil e no mundo. A ideia é punir os infratores flagrados na prática deste verdadeiro crime contra a saúde pública com o pagamento de valores que variam de R$ 522 a R$ 5.222.

Notícias falsas matam, criam pânico e colocam em risco a segurança. Trata-se de fenômeno antigo, mas que ganhou notável impulso com o advento das mídias sociais. Estudo recente patrocinado pelo Ministério da Saúde apurou que 85% de 8.000 mensagens sobre a Covid-19 que circulavam em meios eletrônicos eram fake news – o resultado assustador motivou este Diário, fonte de notícia apurada e checada há quase 62 anos, a serem completados na terça-feira, a entregar totalmente de graça aos leitores 100% de seu conteúdo digital.

A possibilidade de ser punido pela divulgação de notícia falsa certamente vai provocar efeito didático sobre o cidadão que, na dúvida sobre a veracidade ou não de um conteúdo que recebe, atualmente decide compartilhá-lo. É muito confortável e conveniente a propagadores contumazes de conteúdo inexato a ausência de mecanismos legais de penalização. A criação de leis neste sentido já tarda. Ainda mais em um mundo cada vez mais digital.

Sem mais demora, é preciso penalizar a irresponsabilidade de quem divulga, muitas vezes sem ter ideia do mal que sua inconsequência causa, informações que podem pôr em risco a saúde pública ou causar pânico infundado na população. A proposta ora apresentada pelo deputado Thiago Auricchio é a oportunidade que o Estado de São Paulo tem para pôr os freios necessários à proliferação de notícias falsas – que causam tanto mal à sociedade quanto um vírus de alta letalidade.