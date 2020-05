Vereador de Sto.André propõe corte de 50% nos próprios salários

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 00:01



Mesmo diante de proposta coletiva em discussão na Câmara, o vereador Toninho de Jesus (PSL), de Santo André, protocolou um segundo projeto de resolução que trata de corte nos próprios salários dos parlamentares, com vistas a destinar as quantias descontadas ao Executivo para utilização no combate à pandemia de Covid-19. O texto, documentado na terça-feira, visa redução dos valores dos subsídios no percentual de 50% durante os meses de maio, junho e julho. O teor se limita aos vencimentos dos edis, sem incluir funcionários comissionados no escopo.



Caso a medida passe em plenário, a remuneração dos 21 vereadores andreenses, hoje fixada em R$ 15.031,76 ao mês, cairia para R$ 7.515,88 no período. A economia mensal, a partir da aprovação, seria da ordem de R$ 157,8 mil. O item foi lido na sessão ordinária de anteontem e agora tramita nas comissões permanentes da casa. Outra matéria neste mesmo sentido, de autoria de Almir Cicote (Avante) e Professor Minhoca (PSDB), oficializada um dia antes, está em andamento no Legislativo e prevê diminuição de 30% dos subsídios, também excluindo servidores de confiança no pacote.



A iniciativa inicial proposta, de Cicote e Minhoca, já havia sido motivo de irritação de boa parte dos vereadores, sob alegação de tentativa de tirar vantagem política do episódio. Isso porque existe mais um projeto sendo costurado, o terceiro no caso, envolvendo a maioria dos pares, que tende a subscrever a proposta de diminuição de 10% dos salários, e abrange todos os contratados para cargos em comissão – cerca de 200. A princípio, seria linear. O cálculo de economia é praticamente idêntico ao do corte de metade dos contracheques, com contenção prevista de R$ 157,5 mil mensais.



Toninho não foi localizado para falar sobre o texto. Curiosamente, o parlamentar foi alvo de polêmica junto a alguns colegas. Ele compartilhou em seu perfil nas redes sociais material em que há citação sobre 12 vereadores que teriam supostamente optado por “reduzir seus salários para ajudar Santo André” para minimizar os efeitos do coronavírus. Não houve, contudo, corte, e sim doações individuais ao Fundo Social de Solidariedade. A mensagem foi apagada.