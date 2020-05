Câmara de Ribeirão Pires rejeita contas de Saulo de 2016

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 00:01



A Câmara de Ribeirão Pires manteve o parecer negativo sobre as contas de 2016 da Prefeitura, último ano da gestão de Saulo Benevides (Avante). A decisão reforça punição ao político, que já havia visto postura semelhante do Legislativo na avaliação da contabilidade de 2014.



Foram dez votos a favor da absolvição das contas de 2016, mas Saulo necessitava de 11 adesões. Votaram a favor de Saulo os parlamentares Amaury Dias (PSDB), Anselmo Martins (PL), Arnaldo Sapateiro (Cidadania), Danilo da Casa da Sopa (PL), Banha (PTB), Gê do Aliança (Podemos), José Nelson da Paixão (Patriota), José Nelson de Barros (PSD), Professor Paulo César (PL) e Rubão Fernandes (PL). Recém-empossado, Guto Volpi (PL) se absteve.



Saulo consentiu com o resultado “por não ter voto na Câmara”. “Minhas contas não tiveram dolo (nos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado). Foi no momento de crise do País, com queda de receita (críticas sobre deficit orçamentário). Penso que foi mais uma decisão política. Enfim, a vida segue”, disse. “Se eu for candidato, penso lá na frente questionar”, respondeu o ex-prefeito, sobre possibilidade de acionamento da Justiça comum contra a decisão. Ele tem dito que não será candidato neste ano.