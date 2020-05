Literatura da região perde Kiyoshi Ikeda

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



06/05/2020 | 23:13



Morreu ontem o escritor Kiyoshi Ikeda, 81 anos, autor de nove livros, integrante da Academia Popular de Letras de São Caetano e morador de Santo André.

Natural de Marília, ele foi ‘descoberto’ por uma professora (Nice), aos 11 anos. Em 1950, ela viu no aluno o talento para a escrita ao corrigir suas redações. Foi então que ele prometeu à mestra que seria escritor.

Demorou quase seis décadas, mas Ikeda cumpriu o compromisso. Em 2009, aos 70 anos, publicou sua primeira obra. A Reciclagem Humana, que tratava da teoria de que para evoluir tudo precisa se transformar.

Ele também já escreveu sobre Copa do Mundo, a tragédia da boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sobre os samurais. Dedicou-se também a produzir livros de acrósticos, poesias em que as primeiras letras (às vezes, as do meio ou do fim) de cada verso formam, em sentido vertical, um ou mais nomes.

Ikeda era um assíduo colaborador da coluna Palavra do Leitor, do Diário. Sua última participação ocorreu em 1º de maio, quando foi publicado texto ‘Coronogaláxia’, que narrava a invasão da Terra por extraterrestes em forma de vírus invisíveis, mas que não imaginavam os danos que iriam causar aos habitantes do planeta. Um dia, entretanto, eles voltarão para desfazer o mal que provocaram.