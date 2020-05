Inter faz treino com bola à distância e demite 8% dos funcionários

06/05/2020 | 22:10



A quarta-feira no Internacional foi de reencontro dos jogadores com a bola, mas também de demissões. Em processo de retomada das atividades, o elenco trabalhou no CT do Parque Gigante, ainda que com uma série de restrições, enquanto a diretoria demitiu 8% dos funcionários.

Após a realização de testes e trabalhos físicos na terça-feira, o grupo fez atividades técnicas, ainda que individualizadas e com trocas de passes à distância, no local. E, de acordo com o clube, "manteve protocolos de distanciamento e higiene". Além disso, os jogadores fizeram atividades físicas e de musculação.

Além disso, na área administrativa, o clube confirmou ter realizado demissões. Entre elas, está a do ex-zagueiro Índio, bicampeão da Copa Libertadores pelo Inter e que fazia parte do departamento consular, participando de eventos oficiais.

"Após o retorno do período de férias concedido até 30 de abril, novas medidas foram tomadas. Funcionários que possuem os menores salários manterão a integralidade de seus pagamentos. Para os demais que tiverem a carga horária diminuída, serão descontados 25% dos vencimentos. Além da suspensão ou corte de contratos de terceiros, o clube, infelizmente, precisou reduzir em cerca de 8% seus postos de trabalho", diz o Inter em trecho de nota.

Embora o time tenha voltado aos treinos, ainda não há uma data para a retomada das competições. Na última terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou que o Estadual não será reiniciado antes de junho.