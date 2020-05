Santo André inicia testes rápidos em trabalhadores do comércio

Vinícius Castelli



06/05/2020 | 22:08



Santo André deu início ontem a mais uma ação no combate à pandemia do novo coronavírus. Trabalhadores dos serviços e comércios essenciais do município começaram a testagem rápida para a Covid-19. A ação, promovida pela Prefeitura em parceria com sindicatos e associações de cada categoria, aconteceu em drive-thru montado no estacionamento do Grand Plaza Shopping.

No primeiro dia, compareceram funcionários de mercados de bairros e foram testadas 535 pessoas. Segundo a Prefeitura, 18 delas confirmaram positivo para o novo coronavírus. A proposta é realizar 600 testagens por dia. O resultado fica pronto em cerca de 30 minutos e os trabalhadores não precisam sair dos veículos.

“Essa testagem é importante para verificar se há pessoas trabalhando e proliferando o vírus”, explicou o secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves (PSD). Ele explica que os testes que deram positivo são de indivíduos que estavam sem sintomas. “E a grande maioria, jovens”, afirmou.

Além de atendentes de mercados, os testes rápidos serão realizados em trabalhadores das farmácias, postos de gasolina e padarias, por exemplo, entre outros tipos de estabelecimentos. Profissionais da saúde e educação não ficarão de fora. A intenção é identificar quem está contaminado, para diminuir a propagação do novo coronavírus.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), os testes serão de suma importância “para darmos prosseguimento nesta guerra contra o novo coronavírus. Conseguiremos mapear estes serviços fundamentais na cidade e, assim, continuar o diálogo com a população de forma transparente e com fundamentos nas tomadas de decisões”, disse. “Continuam sendo muito importantes ficar em casa e utilizar máscara caso seja muito necessário sair”, reforçou o chefe do Executivo.

Na primeira etapa, que deve durar 15 dias, serão disponibilizados cerca de 30 mil testes rápidos do novo coronavírus. Todos eles serão realizados mediante agendamento feito pelo Paço junto das associações e sindicatos de cada categoria, ou seja, não adianta o trabalhador comparecer ao local sem aviso prévio.