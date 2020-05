Delegados pedem a realização de testes para novo coronavírus

Bia Moço



06/05/2020 | 21:59



Embora a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) não divulgue estatísticas sobre o número de policiais infectados pela Covid-19, a doença preocupa a categoria. Tanto que a Adpesp (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) lançou um guia de orientações e pede que o governo providencie testes.

Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Adpesp, afirma que há diversos casos suspeitos. “Esperamos que a testagem em massa a ser iniciada pelo governo priorize os policiais e, assim, nos dê tais respostas (sobre profissionais doentes), permitindo um trabalho mais assertivo de prevenção e cuidado com os policiais, que seguem exercendo suas funções normalmente durante a pandemia.”

Segundo Bueno, a SSP é a responsável por estabelecer mudanças e procedimentos de controle de higiene nas delegacias, assim como fornecer materiais e equipamentos de proteção individual para uso dos policiais.

“Todas as iniciativas realizadas pela Adpesp foram no sentido de contribuir e suplementar o trabalho da SSP, como no caso de fornecimento dos equipamentos de segurança pessoal, que não foram entregues em número suficiente no início da crise. Nosso objetivo é o de fortalecer o trabalho destes profissionais que não podem parar, ainda que diante de uma pandemia.”, explicou Bueno.

O guia lançado pela associação é um manual on-line que contém orientações específicas de como eles devem agir durante a crise sanitária, já que se trata de profissão essencial, que não pode se manter em quarentena. O documento também conta com informações sobre o novo coronavírus, quadro comparativo de sintomas das doenças respiratórias mais comuns, além de dados gerais de prevenção.

Bueno, explicou que a entidade realiza série de ações com o propósito de apoiar e auxiliar os policiais civis para que consigam trabalhar “com o mínimo de dignidade durante a pandemia”.

“No início da crise, solicitamos à SSP-SP medidas emergenciais de proteção aos policiais civis, como, por exemplo, o contingenciamento dos serviços prestados pela Polícia Civil, assim como reforços e orientações à população para realização de boletim de ocorrência on-line e a suspensão de todas as aulas na Acadepol (Academia de Polícia)”, elencou Bueno.

<EM>Segundo o presidente, a associação também comprou e angariou doações de mais de 300 quilos de álcool em gel e 4.000 máscaras, destinadas às delegacias do Estado e aos Deinters (Departamentos do Interior). “Também solicitamos que o governo antecipasse a vacinação para os profissionais da segurança, que seguem exercendo suas atividades em contato direto com o público, medida esta que foi atendida”, comemorou.

DIDÁTICO

O Diário teve acesso ao guia de diretrizes de saúde, que está disponível a todos os policiais civis do Estado de São Paulo. O material, que usa linguagem didática e de fácil leitura, alerta os profissionais sobre os cuidados necessários que devem ter durante e após a escala de trabalho.

Bueno reforça que os agentes estão usando equipamentos de segurança pessoal, conforme orientação do Ministério da Saúde. “O guia foi enviado para os delegados associados em todo o Estado, com a orientação para que compartilhassem com suas equipes, além de divulgado amplamente em nossas redes sociais e site”, afirmou Bueno.