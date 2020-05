Álbum: descubra quais são os menores países do mundo

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



06/05/2020 | 21:18



Pequenos, porém irreverentes. Os menores países do mundo guardam belezas encantadoras, sejam elas culturais, sejam em termos de paisagens. Tendo como comparação o Brasil, quinto maior país do mundo, com 8.511.000 km² (o primeiro é a Rússia, com 17 098 246 km²), fica nítida a diferença em relação às pequenas nações e cidades-estado espalhadas pelo planeta.

Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo tem 1.521 km² de território, enquanto o Vaticano, por exemplo, tem 0,44km². Para quem ficou curioso, confira na galeria a lista completa dos menores países do mundo:

Menores países do mundo