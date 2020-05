Trabalhadores da Bridgestone aprovam suspensão do contrato de trabalho

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



06/05/2020



A fábrica da Bridgestone instalada em Santo André aprovou hoje (6) a suspensão do contrato de trabalho de seus 3.200 colaboradores de 15 dias a dois meses. Segundo o Sindicato dos Borracheiros do Estado de São Paulo, que intermediou as negociações, a medida foi adotada em razão da crise ocasionada pelo novo coronavírus.

Presidente do sindicato, Márcio Ferreira afirmou que todos os funcionários da planta foram atingidos e que a suspensão será escalonada entre os setores de pneus de passeio, SUV e caminhões. “As turmas irão se alternar para trabalhar a cada 15, 20 ou 30 dias”, explicou. A medida terá validade a partir da próxima segunda-feira.

O acordo foi firmado com base na MP (Medida Provisória) 936, que autoriza a suspensão de contratos de trabalho por até três meses durante a pandemia. Além da estabilidade de seis meses (três durante a suspensão e mais três adicionais), a negociação inclui mais um mês em que a demissão pode acarretar multa à empresa e cessou o pagamento do convênio médico pelos funcionários.

Questionada, a Bridgestone informou, em nota, que a ação “permitirá alinhar o suprimento à demanda prevista no mercado, assim como reforçará as medidas de distanciamento social implementadas na planta”. O comunicado destacou, ainda, que a empresa segue trabalhando intensamente para dar o suporte necessário a todos os “seus integrantes neste momento sem precedentes”.