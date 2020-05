Anhanguera de São Bernardo e Pirituba promovem palestras gratuitas sobre Covid-19

Do Dgabc.com.br



06/05/2020 | 18:33



Professores das áreas de Direito, Educação, Saúde, Recursos Humanos, Marketing e Logística da Anhanguera Pirituba e São Bernardo , unidades Anchieta e Rudge - farão um ciclo de palestras online e gratuitas, voltadas a toda a comunidade.

A proposta é realizar uma reflexão sobre o período de isolamento social que exigiu a adoção de novos hábitos e mudanças comportamentais.

"Os novos tempos exigem de todos novos hábitos e adaptações na vida pessoal e profissional. O encontro virtual vai permitir a troca de informação de qualidade e que oriente a população sobre diferentes temas, como inteligência emocional em tempos de isolamento social, tecnologia da informação como ferramenta para o combate do coronavírus, o contrato de locação no período do COVID-19, entre outros" diz Ricardo Cavalini, diretor da Anhanguera São Bernardo, unidade Anchieta e Rudge.

As palestras desenvolvidas pelas unidades de São Bernardo acontecem nesta quinta-feira, a partir das 10h. Para participar basta acessar o link encurtador.com.br/qxSV3. O público receberá um certificado de participação.

Já os especialistas da unidade da Anhanguera Pirituba farão suas palestras nos dias 12, 13 e 14 de maio, das 19h30 às 22h. Para participar os interessados devem acessar o link http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5589aac4e1fd492696b11311e53c8b17%40thread.tacv2/1588779987986?context=%7b%22Tid%22%3a%22a50e7b76-8ea5-492c-bf17-97d652fc3ce9%22%2c%22Oid%22%3a%22cf009dc2-45d2-4cb1-9170-8bf5db985710%22%7d.

Confira a programação:

Data: 07 de maio

10h

Tema: Inteligência emocional em tempos de isolamento social

Palestrante: Professor Marcos Messias da Silva Justiniano, professora do curso de Psicologia da unidade Anchieta

16h

Tecnologia da informação uma ferramenta para combater o COVID19

Professor Paulo Cesar, professor do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas da unidade Anchieta

18h

Educação e isolamento social: As TICs como ferramenta de aprendizagem no ambiente familiar

Professor Vandré Kopcak, professor do curso de Pedagogia da unidade Anhanguera Anchieta

19h

As diferenças e igualdades entre o auxílio emergencial e o benefício emergencial

Dra. Christiane Moraes Cardoso e DRA. Priscilla Milena Simonato de Migueli, representantes da OAB São Bernardo do Campos

20h

COVID19: em tempos de pandemia

Professor Daniel Alveno, professor do curso de Fisioterapia da unidade Rudge Ramos

21h

Tomografia no diagnóstico da Covid19

Palestrante: Professor Marcelo Causo, professor do curso de Radiologia da Anhanguera Rudge Ramos.

21h

O contrato de locação na época do COVID19

Dr. Alex Kagan Mendes Viegas de Godói, advogado.

Link para acesso dessa palestra: encurtador.com.br/dhwAK

Data: 12 de maio

Das 19h30 às 22h

Design Thinking

Douglas Santana dos Santos, Henry Luis Formitano e Alberto Mota Barbosa Junior, professores da Anhanguera Pirituba

Data: 13 de maio

Das 19h30 às 22h

Importância da Logística em tempos de Pandemia.

Paulo César Fernandes e Fernando Portel Cabrera, professores da Anhanguera Pirituba

Data: 14 de maio

Das 19h30 às 22h

Tendências em Gestão de Pessoas

Professoras Eneida Gonçalves Mastropasqua e Cintia Ozzetti Dutra da Silva, professoras da Anhanguera Pirituba