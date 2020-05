Uma missa pelo Torino em Mauá

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 00:01



No Grande ABC, houve missa de sétimo dia na Matriz Imaculada Conceição de Mauá, mandada celebrar pelo Independente FC, conforme relato e foto publicados aqui em Memória em 10 de novembro de 1987, graças ao saudoso esportista Anselmo Walendy, presidente do Independente em 1949. A foto mostra dirigentes e jogadores rumando em procissão até a igreja.

No Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol – Flavio Rafael de Carvalho estuda a história do Torino. Nesta semana, Flavio lembrou os 71 anos da tragédia em Superga. Pediu uma oração e uma salva de palmas pela alma de todos os envolvidos no acidente.

Foi organizado um bate-papo coletivo com Andrea Ragusa, em Londres, diretor do filme Benfica Torino 4-3, focalizando o Torino de 1949 – de viva voz, vários integrantes do Memofut participaram do bate-papo internacional.

VÍTIMAS DA TRAGÉDIA

Jogadores: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Milo Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti e Julius Schubert.

Funcionários: Arnaldo Agnisetta, Ippolito Civalleri, Egri Erbstein, Leslie Lievesley e Ottavio Corina.

Jornalistas: Renato Casalbore, Luigi Cavallero e Renato Tosatti.

Tripulação: Pierluigi Meroni, Antonio Pangrazi, Celestino D’Inca e Cesare Biancardi

Outro: Andrea Bonaiuti

PACAEMBU, 80 ANOS

Amanhã em Memória: a decisão do Brasileiro de 1994 em dois jogos cobertos pelo Diário.

Etianos