Jovem de Rio Grande da Serra está desaparecido

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/05/2020 | 18:03



Está desaparecido desde o dia 28 o jovem Jamerson Machado da Silva, de Rio Grande da Serra. De acordo com o avô, Roberto Rodrigues da Silva, 54, o neto saiu de casa levando uma mochila com roupas.

“Ele não telefonou. Não sabemos onde está, se se escondeu na casa de algum amigo”, diz o avô. “A família está desesperada atrás dele”, desabafa.

Jamerson vive com a mãe, Roberta, e mais dois irmãos, no Parque América. Ela registrou boletim de ocorrência dia 30, no município onde reside.

De acordo com o avô, o jovem não tem problemas em casa. No boletim de ocorrência consta que não é a primeira vez que o garoto desaparece. Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jamerson, basta ligar para o Disque-Denúncia, no telefone 181. Os contados da família são (11) 98446-3044 e (11) 96334-6277.