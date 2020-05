Sogro de Nego do Borel critica foto de batismo do cantor: Deixa o tempo dizer

06/05/2020 | 17:11



Nego do Borel pretende pedir a namorada, Duda Reis, em casamento no dia 1º de junho. Contudo, o maior desafio, agora, parece ser ganhar a aprovação dos sogros, uma vez que os pais de Duda não compactuam com o relacionamento da filha com Nego e chegaram a acusar o cantor carioca de ter agredido a namorada. Tal suposição foi negada por Duda.

Segundo uma nota publicada pelo jornal Extra nessa quarta-feira, dia 6, o médico Luiz Fernando, pai de Duda, voltou a comentar sobre sua insatisfação com o cantor e a criticar a conversão de Nego do Borel nas redes sociais:

Conheço muitas pessoas que se escondem e usam a própria religião para tentar limpar seus próprios erros. Deixa o tempo dizer.

Luiz Fernando chegou a chamar o cantor de canalha e mau caráter.