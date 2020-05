Michel Teló fala sobre quarentena com os filhos

06/05/2020 | 17:11



Michel Teló conversou com Fátima Bernardes no Encontro dessa quarta-feira, dia 6, e comentou como está sendo o período de quarentena na casa de sua família, incluindo a esposa Thais Fersoza e os filhos Melinda, de três anos de idade, e Teodoro, de dois.

Aqui em casa tem um de dois anos e uma de três. O perrengue é violento, né, administrar essa rotina, sempre tem que ter um de olho nos dois. Há alguns dias atrás, teve aniversário da Thais, os vovôs vieram.

Live de Michel Teló

E lá vem live do cantor, para animar os fãs que também estão de quarentena em casa. Por enquanto, só sabemos a data, dia 10 de maio, mas o vídeo em que o anúncio foi feito derreteu os fãs, já que Melinda e Teodoro mostraram como estão grandes - e fofos.

Esposa, Thais Fersoza, desafa

Na última terça-feira, dia 5, Thais postou um clique em que aparece pensativa e escreveu:

Foto de hoje, da hora do almoço. Ando reflexiva... angustiada às vezes... preocupada com o todo e com todos. Tô sem filtro na foto e na legenda. A real é que muitas vezes a gente sente essa insegurança, né? Essa incerteza... e tudo bem! Não se cobrem tanto. Se permitam momentos assim... não é fraqueza! É força, coragem, vitória encarar de frente seus sentimentos! E quer saber? Sou muito a favor do ao invés de se preocupar, se pré ocupe! De coisas, pensamentos e sensações que te fazem bem! Que te tragam leveza e um sorriso no rosto! E assim foi... rezei, levantei e dancei (mesmo!)! Com os meus! Comigo! E busquei o que quero, paz e tranquilidade no meu coração e a certeza de que vamos fazer de tudo pra ficar tudo bem! SE AMEM! SE CUIDEM! SE OBSERVEM! SE ESCUTEM! Ah.. sei lá... pode ter sido um monte de blá blá blá pra uns mas espero que pra maioria tenho sido como um carinho e um alerta! Achei que era um sentimento válido de se compartilhar...