06/05/2020 | 17:10



Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor Jorge Vercillo anunciou que será pai pela terceira vez! O mais novo integrante da família é fruto do casamento do músico com a biomédica Martha Suarez.

Vercillo já é pai de Vinicius, de 17 anos de idade, e Victor, de 12 anos, de seu primeiro casamento. No bate-papo com Fábia, o artista disse o seguinte:

- Estou muito feliz com a notícia da chegada de um novo filho. Vai receber muito amor. Eu a Martha nos amamos muito e não tenho dúvida que ele é nosso presente!

O sexo do bebê será anunciado em uma live do cantor no dia 10 de maio.