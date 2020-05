Polícia prende traficantes em São Bernardo e Diadema

Do Dgabc.com.br



06/05/2020 | 16:40



PMS (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia do ABC) prenderam um casal nessa terça-feira (05) na Vila São José, em São Bernardo, e outros doisindíviduo, no bairro Eldorado, em Diadema, todos por tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrêncio, agentes faziam patrulhamento pela Vila São José, quando resolveram abordar um casal em atitude suspeita. Após a revista, os policais encontraram com a dupla drogas e uma quantidade em dinheiro.

Na segunda ocorrência , os policiais faziam ronda pelo bairro Eldorado, em Diadema, quando abordaram uma dupla. Ao efetuar a revista, encontraram com os dois dinheiro, drogas e anotações do trafico.

O casal e os outros dois homens foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada e aguardarão a decisão da justiça.