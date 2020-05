Após cirurgia, Raul Gil recebe alta hospitalar e aparece cantando em vídeo

06/05/2020 | 16:11



Boas notícias para os fãs e admiradores de Raul Gil! Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o apresentador recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, dia 6.

Como você viu, Raul Gil, de 82 anos de idade, teve uma queda em casa e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Na ocasião, o comunicador sofreu uma perfuração no tórax por uma costela e foi submetido a uma cirurgia. Depois, foi descoberto que Raul tinha um acúmulo de sangue na região do pulmão, o que fez com que ele passasse por um novo procedimento cirúrgico, chamado correção de hemotórax.

Felizmente, o nosso querido vovô Raul passou tranquilamente pelos procedimentos e, além de ter recebido alta, também apareceu cantando em um vídeo publicado pelo filho, carinhosamente conhecido com Raulzinho.