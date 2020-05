Regina Duarte apresentou projetos para Bolsonaro, diz Sérgio Camargo, da Palmares

06/05/2020 | 14:24



O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, apresentou hoje (6) "planos e projetos" ao presidente Jair Bolsonaro. Camargo foi chamado de última hora para um almoço no Palácio do Planalto com o presidente e a secretária, além do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele informou que Regina esteve com toda sua equipe.

"Ela (Regina) apresentou seus planos, projetos. Fez um pequeno discurso. Em seguida, fomos para o almoço", disse. Segundo Camargo, o assunto "cargos" não foi discutido. "Pergunte a secretária ou ao presidente. Não compete a mim decidir quem fica ou não no cargo", afirmou sobre a especulação a respeito de permanência ou eventual saída de Regina do governo.

O presidente da Fundação destacou que teve "uma boa conversa" com a secretária. "Hoje não houve divergências, foi um almoço muito agradável". Como apurado pelo jornal O Estado de S. Paulo, Regina tentou demitir Camargo da Fundação Palmares, que é responsável pelas políticas dedicadas à arte e cultura negra, mas não conseguiu.