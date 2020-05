Com ajuda de inteligência artificial, estudo prevê fim da pandemia para dezembro

Bianca Bellucci

06/05/2020



Um estudo realizado pela Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura prevê que o fim da pandemia de covid-19 no mundo ocorrerá em dezembro deste ano. De acordo com os dados, 97% da situação estará normalizada até 30 de maio. No entanto, 100% da epidemia só deve terminar em 2 de dezembro.

Para chegar a estes números, a universidade usou como base o modelo SIR, que estuda epidemias. Na prática, ele considera indivíduos sensíveis (S), infectados (I) e removidos (R). O primeiro grupo corresponde a pessoas que ainda não foram infectadas. O segundo é composto por quem foi contaminado e pode transmitir a doença. Por último, estão indivíduos que não têm mais o vírus, seja por imunização, seja porque foram a óbito.

Esta metodologia foi aplicada no contexto da covid-19. A universidade pegou dados oficiais reunidos pela Our World in Data, organização de pesquisa que investiga problemas pelo mundo, e jogou tais informações em uma inteligência artificial, que fez a estimativa do ciclo de vida da doença e apontou o termino da pandemia para dezembro.

Porém, como a propagação do vírus pode mudar de acordo com as medidas adotadas em cada país, o instituto de Cingapura também estudou separadamente os principais afetados pela covid-19. No caso do Brasil, por exemplo, a previsão é que a doença termine entre junho (97%) e setembro (100%).

É importante destacar que os dados reunidos pela Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura devem ser tratados com cautela. O instituto alerta que a precisão da análise depende das medidas de contenção adotadas por cada governo e a qualidade dos dados fornecidos por eles. O estudo não deve ser usado para afrouxar o isolamento social ou desrespeitar indicações da Organização Mundial da Saúde (OMS).