Flayslane fala sobre críticas que recebeu ao visitar Bianca Andrade durante a quarentena: - Eu achava que estava tudo bem!

06/05/2020 | 13:10



Flayslane participou do Encontro com Fátima Bernardes na manhã dessa quarta-feira, dia 6, e explicou qual foi a sua reação ao encontrar o mundo todo lidando com a pandemia do novo coronavírus. Tendo ficado confinada no BBB20 por meses, a cantora explicou o seguinte para Fátima Bernardes:

- Estranhei muito e demorou muito para a minha ficha cair, de que era tão sério e que era no mundo inteiro, que era tão grave. E eu descobri que sou do grupo de risco. Tenho bronquite, sou asmática. É doença crônica, disse, explicando que está confinada em casa com o filho, a mãe e a irmã.

Ela ainda continua:

- Eu e a minha irmã temos a mesma doença respiratória. O meu filho graças a Deus não tem, mas se se agrava, se isso entra dentro de casa, é um caos. Eu tive uma crise de bronquite no Big Brother, eles viram, chiava muito o meu peito. Se eu pego o corona, em uma situação dessa, a minha chance de vida é muito pouca.

Fátima ainda quis saber da repercussão de um vídeo em que Flay, com seu filho, aparece de surpresa na casa de Bianca Andrade, que também participou do BBB. Na ocasião, o registro circulou no Twitter e Instagram e Flay foi bastante criticada, mas garante que não sabia da seriedade do coronavírus:

- Eu achava que estava tudo bem! Sair de casa, de máscara... Era tanta coisa, tanta informação pra captar, quando a gente sai do Big Brother é tanta informação pra captar, que eu fui olhar mais ou menos o que estava acontecendo na minha vida, na internet, eu fui ver cenas que eu queria muito ver, procurei não ver cenas ruins. Eu inclusive sei que ninguém falou mal de mim, eu só vi as cenas que eu queria ver. Eu tava muito louca para matar as saudades da Bianca e do Gui [Napolitano, outro participante que ela visitou]. Então eu fui lá ver eles, fiz tudo direitinho, a gente recebeu algumas críticas. E depois disso, lógico, eu fui me informar mais. Uma amiga ligou pra mim e falou: Cara, se toca, você é do grupo de risco, você não sabe?!