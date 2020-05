Saulo Poncio se declara à Gabi Brandt e ela responde: Eu escolhi ficar.

06/05/2020 | 12:11



A quarentena parece estar fazendo bem para a família Poncio! Gabi Brandt e Saulo Poncio encontraram nos dias de isolamento a oportunidade de se acertarem e reatarem o casamento, que havia sido abalado depois de mais uma especulação de que o cantor havia traído a mãe de seu filho.

Nas redes sociais, os dois andavam sendo mais discretos quanto ao que estavam vivendo, mas depois de tantos meses sem nenhuma troca de declarações, Saulo resolveu publicar uma foto agarradinho à influenciadora. Na legenda, ele se declarou:

Amor da minha vida, obrigado por ter ficado aqui...

Gabi não deixou o amado sem resposta e frisou para ele, e para todo mundo ver, que foi ela quem decidiu que eles continuariam juntos.

Te amo! Eu escolhi ficar, e valeu a pena. Deus é perfeito... Ele sabe o que faz!, disse ela.

Logo depois de terem reatado o relacionamento, que havia sido abalado no início do ano, Saulo reconheceu seus erros: Não fui um bom exemplo, não fui um bom pai, não fui um bom marido. Não fui um bom filho, não fui um bom irmão, não fui um bom amigo. Mas Ele me buscou no fundo do poço, na lama, na sujeira. Lá onde eu fazia tudo que entristecia o coração Dele e de todos que me amam.

Por enquanto, Gabi está sendo discreta e prefere não falar sobre a vida amorosa nas redes sociais, apenas publicando momentos com o filho Davi.