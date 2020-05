Scott Disick deixa clínica de rehab após ter foto sua vazada

06/05/2020 | 12:10



Os paparazzi não estão facilitando a internação de Scott Disick. No dia 29 de abril, a celebridade se internou em um centro de reabilitação no Colorado, Estados Unidos, mas deixou o local e voltou para Los Angeles na última segunda-feira, dia 4, após ter uma foto sua vazada por um funcionário do local. De acordo com uma fonte da revista People, Disick está decidido a melhorar, mas para isso precisa de um lugar seguro, onde sua imagem não seja exposta:

- Ele precisa estar seguro. Ele precisa estar em algum lugar privado onde possa trabalhar nas coisas que o impedem de ser quem ele quer ser. Ele não pode chegar lá se não estiver seguro, e é por isso que ele saiu. Mas não pense que isso significa que ele não está fazendo nada. Ele está olhando para os próximos passos.

Apesar de a fonte não ter confirmado a natureza dos problemas que levaram Scott a se internar, sabemos que ele teve um problema com bebidas alcoólicas no passado, assunto inclusive abordado em um dos episódios de Keeping Up with the Kardashians. O jornal Daily Mail afirma que sua internação teve relação com uma recaída nas drogas e no álcool, mas seu advogado, Marty Singer, negou essa informação.

A fonte afirma ainda que o ex-marido de Kourtney Kardashian não está mais com os problemas que tinha antes, mas ainda precisa de ajuda:

- Ele precisa de muita cura. Ele está com muita dor e está à deriva agora. Ele quer ser o homem e o pai que ele foi criado para ser, mas está longe disso por enquanto. Então, ele está cuidando disso. Ele precisava de ajuda. E é realmente lamentável que ele tenha sido perseguido na reabilitação como ele foi.

Marty relembrou à People que Scott perdeu a mãe de forma súbita, e apenas três meses depois teve que encarar a morte do pai. O advogado afirma ainda que esses traumas passados seriam um dos maiores motivos pelo qual a celebridade procurou internação.

De acordo com a fonte, Scott sabe que ainda possui alguns comportamentos derivados do vício, e que precisa acabar com eles. Por isso, a personalidade acredita que a internação é o caminho correto, e tem sido apoiado pelos familiares - que envolvem tanto sua atual namorada, Sofia Richie, quando a família Kardashian, da qual ainda é muito próximo.

O Daily Mail ainda revela que, ao ser internado na última semana, Disick fez o teste para o novo coronavírus por prevenção, e o resultado foi negativo.