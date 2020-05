Ator Juliano Laham revela que teve coronavírus e ficou na UTI: Pulmão estava 70% acometido

06/05/2020 | 12:11



Alguns famosos não escaparam e foram diagnosticados com o novo coronavírus, doença que se tornou uma pandemia global no dia 11 de março, conforme classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Só depois de ter se recuperado da doença, o ator Juliano Laham publicou um forte depoimento sobre os dias difíceis que enfrentou depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19.

No Instagram, ele posou de máscara e revelou que chegou a ficar na UTI depois de saber que estava com 70% do pulmão acometido pela doença.

Leia um trecho do relato:

Resolvi escrever esse texto para relatar o que vivenciei e o que eu aprendi com tudo isso. Assim que começou a se falar de coronavírus no Brasil, decidi vir para São Paulo ficar com a minha família e seguir as recomendações da OMS ao lado deles. Há exatamente duas semanas atrás, comecei a passar mal, tive os seguintes sintomas: falta de ar, dores no corpo (mais precisamente cabeça e estômago) e, mais tarde, alguns episódios de vômito com sangue, que foi o que me fez recorrer ao hospital. Através de alguns exames fui diagnosticado com Covid-19 e, além disso, estava tendo mais um quadro de Miocardite Viral, dessa vez causada por esse vírus (há dois anos atrás, dia 10 de maio de 2018, tive a minha primeira Miocardite). Recebi a notícia que meu pulmão estava 70% acometido e fui internado na UTI. (...) Assim que comecei a melhorar recebi alta por conta do receio dos médicos de que eu adquirisse uma infecção hospitalar, continuo seguindo as recomendações deles, tomando diversos medicamentos, isolado no quarto dentro de casa, para não colocar minha família em risco..

O ator, que já está recuperado, ainda falou que viu muita gente perdendo a vida por causa do vírus e também se emocionou com os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate à doença. Ele ainda aconselhou os seguidores:

Proteja você, sua família, amigos, vizinhos, e até mesmo aquele que você talvez nem conheça.(....) Senti que naquele momento que estava no hospital, em uma linha tênue em que tudo poderia acontecer e e talvez não estar mais presente aqui, que era um momento de reflexão sobre como conduzir a minha vida de agora em diante, buscando ser uma pessoa melhor para mim e para o outro, e também entender o meu propósito assim como cada indivíduo tem o seu.