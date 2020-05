Voluntariado Einstein doa roupas e acessórios para pacientes com coronavírus

06/05/2020 | 11:59



Grupo de seiscentos voluntários da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em parceria com empresários, doa 3600 kits para pacientes que estão sendo tratados para covid-19 no hospital de campanha do Pacaembu, na capital paulista.

As sacolas incluem conjunto de moletom, peças íntimas, chinelos, sabonetes e máscaras.

Telma Sobolh, presidente do Voluntariado Einstein, explica que muitas pessoas que foram encaminhadas para esse hospital não têm roupas para sair quando recebem alta, seja por falta de acesso ou por não terem familiares que possam levar os seus pertences. "É um momento de muita fragilidade e temos que ser solidários e oferecer o mínimo de suporte a esses pacientes", afirma.

O grupo também distribuirá 20 mil máscaras de proteção, doadas pelo banco Daycoval, mais de sete mil sabonetes, oferecidos pela Natura, e 1.800 mil peças íntimas femininas encaminhadas pela Hope.

O banco Daycoval também contribuiu com o Voluntariado Einstein com a entrega de outras cem mil máscaras, que serão distribuídas aos moradores das comunidades de Campo Limpo e Vila Andrade. A ação faz parte da campanha "Conexão do Bem Daycoval - Sua doação vale por 3", em que as máscaras são compradas de pequenos e médios empreendedores, que converteram a capacidade produtiva de seus negócios para a fabricação desses materiais. A ideia é ajudar a destravar a economia ao mesmo tempo em que se criam barreiras à disseminação do novo coronavírus.

A Natura enviou 110 mil sabonetes para ajudar no combate à doença, que serão destinados também para os familiares e pacientes internados nos Hospitais Municipais de Vila Santa Catarina e M'Boi Mirim.

O Voluntariado Einstein atua efetivamente em seis frentes: Unidade Morumbi, Unidades Externas - Alphaville, Ibirapuera e Perdizes, Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, Residencial Israelita Albert Einstein, Hospitais Municipais M'Boi Mirim e Vila Santa Catarina. Em 2019, foram 417.933 atendimentos realizados por seu time de voluntários capacitados.

Voluntariado Einstein continua campanha contra novo coronavírus

Desde março, o Voluntariado Einstein já arrecadou 50 mil kits de higiene em campanha nas redes sociais e recebeu uma doação de 50 mil cestas de limpeza da Minuano. Agora, a nova meta da ação é garantir alimentação de 10 mil famílias em situação de risco total das regiões de Vila Andrade e Campo Limpo. Já foi arrecadado o suficiente para ajudar sete mil famílias nos próximos meses durante a pandemia do novo coronavírus, contudo ainda faltam outras três mil famílias.

Qualquer pessoa pode colaborar com as iniciativas do Voluntariado Einstein. Para mais informações, acesse as páginas da instituição no Instagram e Facebook.

Dados para doação:

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Banco Safra (422)

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Ag: 0093

C/C: 104529-1