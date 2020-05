Britney Spears pediu na justiça para poder ter filhos com o namorado, Sam Asghari - mas seu pai é contra

06/05/2020 | 11:11



Britney Spears e Sam Asghari namoram há cerca de quatros anos e parece que o casal está pronto para dar um próximo passo, já que pensam em ter um filho juntos. Porém, pelo fato de o pai da cantora, Jamie Spears, controlar sua vida pessoal e profissional desde 2008, ela tentou ver com um oficial da justiça essa possibilidade - já que Jamie teria que aprovar.

Uma fonte deu os seguintes detalhes para a Us Weekly:

- Britney contou ao oficial de justiça no final do ano passado que ela queria ter um bebê. Seu pai [Jamie Spears] sempre foi contra o fato de Britney engravidar.

A Princesa do Pop, de 38 anos de idade, começou a namorar Sam, de 26 anos, no final de 2016 após conhecê-lo no set de seu clipe de Slumber Party. Uma fonte contou para a Us Weekly, em 2018, que o casal estava conversando sobre ter um bebê junto, já que Britney se sente muito mais madura agora do que quando ela se tornou mãe de Preston, de 14 anos de idade, e Jayden, de 13 anos. Ambos são frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

Além disso, parece que Britney quer se casar com Sam, mas tecnicamente só poderia oficializar caso obtivesse autorização de seu pai:

- [Eles] não poderiam casar a não ser que Jamie aprove. E Jamie não está querendo aprovar porque isso apenas criaria questões legais complicadas.

Em 2008, Britney foi colocada sob a tutela de seu pai, após o famoso colapso da cantora no ano anterior. Desde então, ele passou a controlar a vida pessoal e as finanças da cantora. Em setembro de 2019, Jodi Montgomery assumiu o papel de cuidadora após Jamie revelar problemas pessoais de saúde.