Nego do Borel quer pedir Duda Reis em casamento e mudar imagem polêmica com os sogros

06/05/2020 | 09:10



Nego do Borel já decidiu que quer oficializar a união com a namorada, a atriz Duda Reis. De acordo com o jornal Extra, o cantor já até encomendou um anel de ouro puro para presentear a amada no dia do aniversário dela, no próximo 1º de junho, quando fará oficialmente o pedido.

O único obstáculo agora é conseguir a aprovação dos sogros, com quem não mantém uma boa relação desde que reatou o relacionamento com Duda, que mora com ele no Recreio, no Rio de Janeiro.

Para conseguir contornar a situação, Nego começou uma gestão de crise com a ajuda de sua assessoria de imprensa e também da namorada, no intuito de mostrar que mudou depois de atitudes polêmicas. Ele já publicou uma foto de seu batismo, que aconteceu em dezembro, e também apareceu distribuindo cestas básicas em uma comunidade carente.

Os pais de Duda Reis acusam Nego do Borel de ter agredido a atriz no passado. Eles são contra o namoro e deixaram isso bem claro. Duda, por sua vez, já se pronunciou sobre o assunto e disse que uma conversa com os pais ainda irá acontecer. Ela ainda negou que tenha sido agredida por Nego.