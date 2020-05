Premiado 'Benzinho' é destaque da Globo

06/05/2020 | 07:05



Foi uma bela festa realizada em agosto do ano passado, no Theatro Municipal de São Paulo. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro consagrou Benzinho, de Gustavo Pizzi, com seis estatuetas. Melhor filme, diretor, atriz, atriz coadjuvante, roteiro original e montagem. Benzinho é a atração do Cinema Especial da Globo nesta quarta-feira, 6, às 22h38, após a novela Fina Estampa.

Em geral, a Globo tem arrebentado no horário com as comédias de Paulo Gustavo. Desta vez, muda um pouco o tom. O filme tem humor, mas, sendo um filme sobre família, tem também todos aqueles ingredientes que você pode imaginar. Drama, amor, violência física, desavenças entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, etc. Sobretudo, retrata essa parcela de trabalhadores informais cuja intimidade a pandemia tem revelado todo dia, no noticiário.

Desta vez, é ficção, e ótima. Uma casa em ruínas e outra em construção - mais Brasil é impossível. Uma mãe de família que vende roupas numa barraca, seu filho que quer tentar uma carreira de esportista na Alemanha. O marido que se considera fracassado, a irmã que apanha do companheiro. Karine Teles é a atriz e roteirista. Adriana Esteves toma pancada e dá um show. O final é um espanto - maravilhoso.

