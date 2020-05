PMI composto da zona do euro cai à mínima histórica de 13,6 em abril

06/05/2020 | 05:17



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 29,7 em março para a mínima histórica de 13,6 em abril, em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.

O resultado, porém, ficou ligeiramente acima da leitura prévia de abril e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 13,5 em ambos os casos.

No mesmo período, apenas o PMI de serviços da zona do euro recuou de 26,4 para 12, também mínima inédita. A estimativa preliminar havia sido de 11,7.

As leituras dos PMIs abaixo de 50 mostram que a atividade econômica do bloco se contraiu em ritmo recorde no mês passado.