Prazo para regularizar título de eleitor termina hoje

da Redação



06/05/2020 | 00:01



Termina hoje o prazo para regularização do título de eleitor para participação da eleição deste ano.

Devido à pandemia do novo coronavírus e à determinação do isolamento físico, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou link para que o eleitor possa quitar suas pendências – http://www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes/destaques/servicos.html.

É possível tirar o primeiro título, transferir o local de votação (de município ou de zona eleitoral), alterar dados no sistema e regularizar título cancelado.

É possível até verificar se há débito com a Justiça Eleitoral e emitir a guia para o pagamento da multa, no valor de R$ 3,50.

“Nessa página (http://www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes/destaques/servicos.html), o eleitor terá todas as informações de como proceder caso a caso. A pandemia impossibilitou que os serviços fossem realizados presencialmente. No entanto, tendo em vista a proximidade do prazo de fechamento do cadastro eleitoral, o TSE agiu para oferecer um atendimento remoto descomplicado, sempre com o objetivo de garantir a participação do eleitor no pleito e preservar a democracia”, afirma a assessora-chefe da assessoria de comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa.

Por causa da pandemia, as regras de biometria foram modificadas. O TSE havia estendido para este mês o prazo para eleitores de determinadas cidades a registrar a digital – no Grande ABC, a norma valia para São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O TSE retirou essa obrigatoriedade.

A Justiça Eleitoral tem mantido a data do pleito para o dia 4 de outubro, mas há possibilidade de adiamento da eleição.