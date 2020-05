Em Sto.André, postos voltam a operar sem restrição de horário

Yara Ferraz

06/05/2020 | 00:01



Os postos de gasolina já podem funcionar em horário normal em Santo André. A cidade foi a única a permitir que os estabelecimentos voltem a operar de acordo com o alvará de funcionamento, conforme o decreto municipal publicado no fim de abril.

A Prefeitura informou que os postos de gasolina são considerados serviços essenciais. “No início da quarentena os estabelecimentos tinham restrição de horário. Já neste momento, o decreto vigente institui que os postos podem funcionar de acordo com o horário estabelecido no alvará”, informou, em nota.

Em São Bernardo, a administração informou que flexibilizou, por meio de decreto publicado no dia 14 de abril, o funcionamento dos postos de combustíveis e lojas de conveniência, que passaram a ter autorização para atuar de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, das 7h às 19h. Antes, o funcionamento destes estabelecimentos estava proibido aos domingos e feriados. A flexibilização foi condicionada ao cumprimento de regras como a não aglomeração de pessoas. Até o momento, apenas um posto de combustíveis se recusou a se adequar e acabou interditado.

Em São Caetano, os postos também funcionam das 7h às 19h, de segunda-feira a domingo. Porém, de acordo com a Prefeitura, alguns conseguiram liminar para abrir por 24 horas. Em Diadema, o horário das 7h às 19h também é seguido. Até agora, as duas cidades não tiveram multas no setor.

Mauá afirmou que não houve flexibilização das regras. Em Ribeirão Pires, o horário seguido é das 6h às 22h.