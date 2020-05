Do Diário do Grande ABC



05/05/2020 | 23:59



Na contramão dos bons exemplos de solidariedade que afloram pelo mundo nesta época de pandemia, os vereadores do Grande ABC resolveram criar empecilhos ao debate sobre doação de parte do próprio salário a ações de combate ao novo coronavírus. Embora a discussão sobre a iniciativa esteja em curso há mais de um mês nas Câmaras da região, até o momento nenhum projeto chegou a ser votado em plenário. Enquanto isso, o número de mortes causadas pelo agente microscópico chega a 215 nas sete cidades, que também registram 2.304 moradores infectados.

O Legislativo de Ribeirão Pires foi o pioneiro a discutir o tema. Em 2 de abril, seis vereadores enviaram ofício ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) solicitando que o governo determinasse o corte de 50% nos vencimentos a “exemplo de ações” que outras cidades do País vinham fazendo. A medida incluiria, além dos próprios edis e do chefe do Executivo, também o vice, os secretários municipais e os funcionários comissionados. Após a repercussão positiva da ideia, que chegou a ser manchete deste Diário, os autores da petição simplesmente se desmobilizaram e seguiram embolsando 100% dos subsídios.

Na esteira da mobilização em Ribeirão, outras Câmaras do Grande ABC decidiram pavonear propostas semelhantes, todas elas, todavia, recuando depois que os holofotes da mídia se voltavam a assuntos mais urgentes, como o aumento do número de casos do novo coronavírus nas sete cidades. Diferentemente do que ocorreu nos Executivos, onde a maior parte dos titulares e vice abriu mão de percentuais do salário – 100% do valor no caso do prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB).

É verdade que os vereadores não são obrigados a abrir mão de qualquer centavo a que têm direito pelo importante trabalho que realizam. Mas poderiam demonstrar empatia no momento em que bons exemplos estimulam correntes de solidariedade – ou, ao menos, deixar de dar mostras de compaixão social somente quando há microfones e flashes por perto.