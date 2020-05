Nadadora paralímpica pega no doping é suspensa por um ano e perde medalhas do Pan

05/05/2020 | 20:19



A nadadora brasileira Patricia Pereira dos Santos foi suspensa, nesta terça-feira, por 12 meses pelo Comitê Paralímpico Internacional por doping. A infração das regras também levou a paratleta a perder duas medalhas conquistadas no ano passado nos Jogos Parapan-Americanos de Lima.

O teste positivo de Patrícia foi realizado em 21 de agosto de 2019 durante a realização do evento no Peru. As substâncias detectadas foram hidroclorotiazida e metabólito e SARM LGD-4033 (Ligandrol) e metabólito.

Um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping avaliou suplementos que foram utilizados pela brasileira e apontaram contaminação por essa substâncias. Assim, pelo nível reduzido de culpa da paratleta, a sanção imposta foi de apenas 12 meses - a suspensão poderia ser de até quatro anos.

Patrícia, assim, está inelegível para competir por um ano retroativamente ao caso de doping, até 20 de agosto. Ela vai perder a prata nos 50m livre da classe S5, conquistada em Lima. E com a redistribuição das medalhas, o bronze foi para a também brasileira Esthefany de Oliveira.

Além disso, Patricia também perdeu o bronze conquistada nos 100m livre da classe S5 no mesmo evento. E essa medalha também será herdada por Esthefany. Com isso, o Brasil segue sendo detentor de 308 medalhas no Parapan de Lima.