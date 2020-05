Meme do caixão: 'fique em casa ou dance conosco', diz dançarino

05/05/2020 | 17:15



Você provavelmente já se deparou com o 'meme do caixão', em que alguns ganeses aparecem dançando carregando um caixão durante um funeral ao som da música Astronomia. Durante a pandemia do novo coronavírus, Benjamin Aidoo, líder do grupo, postou um recado em suas redes sociais .

"Olá a todos! Gostariamos de agradecer a todos os médicos do mundo", afirmou, rodeado por seus colegas, todos usando máscaras, enquanto batiam palmas.

Na sequência, faz um apelo inusitado pregando o isolamento social: "Eu lembro a você: fique em casa ou então dance conosco"

Assista ao vídeo em que os dançarinos do 'meme do caixão' dão o recado clicando aqui .

Qual o nome da música do 'meme do caixão'?