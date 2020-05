Luiz Bacci é convidado para interpretar ele mesmo em série da Netflix, diz colunista

05/05/2020 | 16:11



Luiz Bacci, jornalista e apresentador do Cidade Alerta na RecordTV, foi convidado pela Netflix para interpretar ele mesmo na segunda temporada série Sintonia, segundo o que foi divulgado por Leo Dias nesta terça-feira, dia 5.

O jornalista apresentaria um telejornal parecido com o que apresenta atualmente. De acordo com o colunista, além de Bacci ter se tornado uma espécie de celebridade, o nome surgiu durante uma pesquisa feita pela produtora Kondzilla em comunidades da cidade de São Paulo.

Entretanto, a permissão para a participação do jornalista na série agora cabe à RecordTV.

Sintonia é a terceira série produzida pelos estúdios da Netflix Brasil e aborda a realidade das periferias de São Paulo, tratando também de temas como o tráfico de drogas, a religião e o funk. A primeira temporada estreou em agosto de 2019 no streaming, e a segunda, foi confirmada no dia 25 de janeiro de 2020 por meio do canal oficial do YouTube da produtora Kondzilla.