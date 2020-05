Daniel Radcliffe e outros famosos se juntam para ler Harry Potter e a Pedra Filosofal

05/05/2020 | 16:11



Uau! Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning, Eddie Redmayne e outros famosos se juntaram para ler o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal - o primeiro livro da saga, escrito por J.K. Rowling. Por meio de um vídeo, as celebridades anunciaram que irão ler a publicação inteira, de casa, durante a quarentena.

E para começar da melhor forma possível Daniel, que viveu o bruxinho no cinema, nos oito filmes da franquia, deu início ao projeto lendo o primeiro capítulo do livro: O menino que sobreviveu. Para quem acompanhou, deve se lembrar que é bem nesse momento que Harry Potter, ainda bebê, é deixado na porta da casa de seus tios. O vídeo já está disponível no site oficial, Wizarding World e também no Spotify.

Ao todo, o livro conta com 17 capítulos e a cada semana será lançada uma nova leitura, feito por um famoso. Além dos artistas já anunciados, outros ainda serão revelados ao público.

A iniciativa gratuita, chamada Harry Potter at Home, que em livre tradução pode ser Harry Potter em Casa, foi organizada pela autora para ajudar a entreter todo mundo que estiver em casa passando por essa pandemia do novo coronavírus.

Nem precisa dizer que no Twitter o assunto virou um dos mais comentados, não é mesmo? Assim que o projeto foi lançado, os fãs usaram a rede social para dizer:

Daniel Radcliffe lendo A Pedra Filosofal! E isso não é uma miragem é real e está acontecendo! A quarentena faz milagres!

Daniel Radcliffe lendo o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal é uma coisa que a gente não sabia que precisava, até a gente ter. Minha criança bruxa interior tá surtando de emoção!

O Daniel Radcliffe lendo o primeiro capitulo de a pedra filosofal, simplesmente TUDO pra mim.

Muito amor, né?