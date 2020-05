Kim Kardashian aparece com dedos perdidos no cabelo e vira piada pelo Photoshop mal feito

05/05/2020 | 16:11



Kim Kardashian é a rainha do Instagram, mas não necessariamente suas fotos são perfeitas.

Quando a companheira de Kanye West postou um clique na última segunda-feira, dia 4, em que aparecia com uma roupa, as unhas, e os cabelos cobertos por uma estampa de escama de cobra, era para parecer sexy e provocante, mas seus seguidores tiveram outra impressão e notaram um detalhe esquisito: se você olhar bem, do lado direito da cabeça de Kim, na altura do cotovelo, é possível ver dois dedos com longas unhas entrelaçados no cabelo, sendo que suas mãos estão encostadas na parede.

A adição é fruto de programa de edição, que misturou uma imagem diferente, em outra pose.

A empresária ignorou o problema. No entanto, os seguidores comentaram, por exemplo:

Alguém mais vê os dedos no cabelo dela?