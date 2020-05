TCE rejeita contas de 2017 da Câmara de Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/05/2020 | 16:11



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou as contas de 2017 da Câmara de Santo André, no primeiro ano de gestão do vereador Almir Cicote (Avante). O parlamentar pode recorrer da decisão junto à Corte.

Na avaliação do tribunal, o Legislativo andreense mantém quadro desproporcional de funcionários comissionados e efetivos e, especificamente em 2017, devolveu quase 20% do orçamento anual para o Executivo, algo que, nas palavras do conselheiro Sidney Beraldo, relator das contas, demonstra falta de planejamento.

Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi Costa listou que o orçamento da Câmara de Santo André em 2017 foi na ordem de R$ 70 milhões, e que Cicote autorizou o retorno de R$ 13,5 milhões. A defesa da casa argumentou que, desse montante devolvido, R$ 8,5 milhões eram provenientes de obras que não foram executadas.

“Foram quase 20% (de devolução). É falta de planejamento. Exigiu muito mais do que executou. Esse tribunal já havia alertado para esse problema em 2012, em 2014 e em 2015. A Câmara tinha de corrigir”, criticou.

Sobre os cargos, Costa alegou que o quadro da Câmara dispõe de 654 cargos, sendo 533 de livre nomeação e 121 efetivos. Ele lembrou que, nos últimos anos, o Legislativo promoveu mudanças na tentativa de reduzir essa desproporção, mas que as legislações não foram suficientes. “Os problemas se mantiveram. Os cargos (comissionados) seguem sem atribuições constitucionais de direção, chefia e assessoramento. Têm atribuições genéricas, muitas delas sem exigência de nível de escolaridade.”

A tese foi reforçada por Beraldo. “Santo André gasta R$ 2,5 milhões para cada vereador (são 21 cadeiras). É um dos maiores gastos do Estado per capita. Além disso, são 654 cargos. Eu imagino o tamanho da estrutura física que a Câmara de Santo André deveria ter para acomodar todos os 654 funcionários se eles trabalhassem nos mesmos dia e horário.”

Beraldo ainda aplicou multa de R$ 8.283 a Cicote. O Diário entrou em contato com o vereador e aguarda seu posicionamento.