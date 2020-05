05/05/2020 | 16:10



Bruna Marquezine teve seu nome envolvido em mais uma mentira nas redes sociais, segundo ela mesma. Na última segunda-feira, dia 4, a atriz comentou uma suposta conversa entre ela e Flayslane, do BBB20.

Na conversa, Flay teria comentado sobre as partes intímas de Neymar, e Bruna teria respondido em tom de brincadeira.

Um seguidor comentou o print da suposta conversa, publicado por um perfil fake de Flayslane:

Hahaha, Bruna Marquezine a melhor... debochada.

E Bruna rebateu:

Isso é FAKE!

Flay teria ficado com Neymar em 2016, enquanto ele tentava reatar com Bruna - o jogador nega o fato, mas várias pessoas próximas à ex-BBB dizem se lembrar do fato.