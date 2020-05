Caio Ribeiro e Walter Casagrande discutem durante programa ao vivo

05/05/2020 | 15:10



O climão tomou conta dos comentaristas Caio Ribeiro e Walter Casagrande durante o programa Bem, Amigos!, do SporTV, nesta terça-feira, dia 5. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o apresentador Galvão Bueno deu a oportunidade para que Caio Ribeiro justificasse uma fala polêmica dita pelo comentarista no programa Seleção SporTV na última quarta-feira, dia 30, ocasião na qual o ex-jogador disse que Raí, atual dirigente do São Paulo, deveria falar menos sobre política e mais sobre futebol.

Aproveitando a brecha do apresentador, Casagrande repreendeu o colega:

- Eu fui contra. Não fui agressivo e fui bem educado. Eu discordei quando ele falou que o Raí só tem que falar de futebol, não tem que falar de política. Isso é antidemocrático. Nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Isso foge da democracia que existe ainda neste país. Ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas concordam ou discordam. Então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração e depois precisa se explicar melhor.

Caio, então, respondeu e corrigiu dizendo que sua fala não tinha nenhum teor político e que de nenhuma maneira estava analisando o posicionamento do dirigente:

- Eu não estou analisando se o Raí é de direita ou de esquerda, se é a favor ou contra o governo, nada disso. Ele tem todo o direito de emitir a opinião dele. O que me incomodou foi que me colocaram no meio de uma guerra política como se estivesse defendendo o governo, e em nenhum momento eu emiti opinião política.

Por fim, Ribeiro disse que a sua intenção era dizer que, ao expressar suas opiniões políticas, Raí poderia acabar colocando o nome do time no meio da discussão:

- Eu não gostei do discurso do Raí. Ele falou muito pouco de esporte e muito sobre política. Por mais que ele diga que é a opinião pessoal dele, hoje ele é o homem forte do São Paulo. E as declarações e opiniões que ele dá respingam na instituição. Então, ele tem que falar de esporte. Quando ele fala de renúncia, hospitais públicos, tudo isso, me parece que ele tem uma conotação política em relação a preferências.