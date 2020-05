Patricia Abravanel posa com funcionárias do SBT e anuncia volta ao trabalho

05/05/2020 | 15:10



Patricia Abravanel anunciou que está de volta ao SBT! A apresentadora passou um período da quarentena em casa, mas retornou à sede da emissora em São Paulo nesta terça-feira, dia 5, para gravar uma participação no programa Bake Off Brasil. No Instagram, Patricia posou com algumas funcionárias da casa e demonstrou estar bastante feliz com a oportunidade de gravar novamente - e ainda fez uma legenda mega didática, dizendo que estava aparecendo sem máscara somente porque precisou se maquiar.

Hoje foi dia de SBT!!! Máscara, álcool em gel, fé em Deus, trabalho e alegria! Estava com muita saudades! #bakeoffbrasil #CerejaDoBolo Tinha acabado de fazer maquiagem! Não dá para maquiar de máscara! Coloquei para andar nos corredores e tirei na hora da gravação!, escreveu.

Vale reforçar que muitos funcionários do SBT estão trabalhando em regime home office neste período de isolamento no combate à pandemia do novo coronavírus.