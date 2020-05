Quarentena: Disney lança playlists com hits de filmes

Bianca Bellucci

05/05/2020 | 14:18



Após a Disney dar início a uma série no YouTube que ensina a desenhar personagens icônicos, a marca traz mais uma novidade para entreter a quarentena. São playlists personalizadas com as músicas mais populares de seus filmes. Elas estão disponíveis em diferentes plataformas, como Spotify e o próprio YouTube.

A principal playlist divulgada é chamada de Disney Hits. Nela, é possível encontrar clássicos que vão de “A Whole New World”, de Aladdin (1992), até “Let it Go”, de Frozen (2013). Aqui, todas as músicas estão em inglês. Veja a lista completa em sua plataforma preferida: Spotify, Apple Music, Tidal ou YouTube.

A empresa também se preocupou em criar compilações para cada país. No Spotify, por exemplo, tem a lista Disney Princesa Brasil com músicas em português. Já no YouTube a opção é Disney Hits Brasil.

Você pode explorar estas e outras playlists acessando diretamente o perfil da Disney nos diferentes serviços de streaming.

