Ex-paquito revela relação escondida com Bianca Rinaldi: - Foram dois anos e meio

05/05/2020 | 14:11



Nunca é tarde para revelações! Durante uma live com atriz Andréa Sorvetão na noite da última segunda-feira, dia 4, Marcello Faustini revelou que o romance vivido por ele com Bianca Rinaldi no filme Sonhos de Verão não ficou apenas na tela: virou vida real. O casal namorou em segredo durante dois anos e meio, e eles esconderam a relação até mesmo de pessoas que eram muito próximas dos dois.

Marcello e Bianca fizeram sucesso como paquitos, assistentes de palco da Xuxa. Vale lembrar que, nos bastidores do programa, a diretora Marlene Mattos proibia o relacionamento entre paquitos e paquitas.

O ator contou ainda que, depois do primeiro ano juntos, o casal - que namorou no total por sete anos - resolveu dar a notícia do relacionamento para a diretora:

- Namoramos em segredo, tudo escondido. Foram dois anos e meio. Depois de um ano, resolvemos os dois juntos contar para Marlene. Ela disse que já sabia, mas eu acho que ela não sabia de nada.

O casal ainda teve a oportunidade de estrelar um longa só deles, sem a participação da apresentadora. Depois de terminar a relação com Bianca, Marcello ainda foi namorado de Deborah Secco.